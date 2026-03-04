Salvo Bianca, quattro specialità per un obiettivo: arricchire il proprio medagliere

La prima gara che vedrà protagonista Bianca si disputerà il 6 marzo.

Gela. Avranno inizio oggi i mondiali indoor Virtus di atletica, che avranno luogo in Spagna, precisamente ad Ourense (Galizia). Tra i nove italiani in gara per l'Italia, l’unico siciliano selezionato è il gelese Salvo Bianca, che tra i duecento concorrenti in gara cercherà di conquistare una medaglia per arricchire il suo medagliere internazionale, fatto già di ben undici medaglie, oltre che di tre titoli mondiali. Il talento gelese può anche vantare venticinque titoli italiani, più di dieci record italiano e un primato mondiale.

Salvo sarà in gara in quattro specialità: nei 60m ostacoli, nel salto in alto, nel salto in lungo e nel salto con asta. La prima gara si disputerà il 6 marzo.