Quotidiano di Gela

Salvini “L’Italia non è più il malato d’Europa, ma riportata in sicurezza”

CERNOBBIO (ITALPRESS) - "Se ripensiamo a qualche Cernobbio fa si diceva 'fate prestò perchè l'Italia era il malato d'Europa. Oggi sembra un mondo totalmente diverso con il debito francese preoccupante...

A cura di Redazione
07 settembre 2025 10:20
Salvini “L’Italia non è più il malato d’Europa, ma riportata in sicurezza” -
Italpress
Condividi

CERNOBBIO (ITALPRESS) - "Se ripensiamo a qualche Cernobbio fa si diceva 'fate prestò perchè l'Italia era il malato d'Europa. Oggi sembra un mondo totalmente diverso con il debito francese preoccupante, l'economia tedesca e britannica stagnanti. Mentre [abbiamo, ndr] l'Italia con il segno più davanti e lo spread sotto i 100, punti, la disoccupazione ai minimi e la borsa ai massimi. Abbiamo riportato in 3 anni l'asse dell'Italia in galleggiamento e in buona sicurezza". Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini in un'intervista a Class Cnbc nel corso del Forum Teha di Cernobbio.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela