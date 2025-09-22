Salvini “Giusto riconoscere stato Palestina ma non ora”

Quotidiano di Gela

22 settembre 2025 07:35
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - "Quella di due popoli e due stati è una giusta prospettiva ma non in questo momento, sarebbe un errore, significa riconoscere autorevolezza ai terroristi di Hamas, nessuno vuole cancellare lo stato palestinese, ma riconoscere oggi uno stato che è sotto il controllo di Hamas sarebbe un errore". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5.(ITALPRESS).

