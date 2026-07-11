Sale il pressing del centrodestra, Lega: "Sindaco intervenga su Fava"

La Lega con Cavallo e Di Benedetto

Gela. La Lega, come ha già fatto il gruppo locale di Fratelli d'Italia, considera non accoglibile l'atteggiamento manifestato dal vicesindaco Giuseppe Fava, del quale abbiamo già riferito ieri, nei riguardi dei consiglieri di centrodestra Sara Cavallo (FdI) e Antonella Di Benedetto (Lega). Il commissario provinciale della Lega Leonardo Burgio, a sua volta, chiede un intervento del sindaco Terenziano Di Stefano. "Esprimo, nella mia qualità di commissario provinciale della Lega di Caltanissetta, la più convinta vicinanza e la piena solidarietà alle consigliere comunali Sara Cavallo e Antonella Di Benedetto per quanto accaduto nel corso dei lavori della commissione ambiente. Qualora quanto riportato trovasse conferma, ci troveremmo di fronte a un episodio di estrema gravità, incompatibile con i principi di rispetto istituzionale, correttezza e civile convivenza. Il confronto politico, anche quando è acceso e caratterizzato da visioni differenti, non può mai trasformarsi in aggressività verbale o in comportamenti non consoni al ruolo istituzionale ricoperto. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di essere esempio di equilibrio, responsabilità e rispetto, soprattutto nei confronti di chi esercita il proprio mandato democratico. Un amministratore pubblico, e a maggior ragione chi ricopre il ruolo di vicesindaco e assessore, deve essere consapevole che ogni parola e ogni comportamento hanno un peso. Eventuali scuse rappresentano certamente un primo passo, ma davanti a fatti di tale rilevanza è necessaria anche una seria riflessione politica e un segnale, pubblico, chiaro da parte dell'amministrazione.

Mi rivolgo al sindaco, al quale spetta il compito di assumere una posizione chiara, ferma e inequivocabile. Di fronte a episodi di questa natura non possono esserci silenzi o tentativi di minimizzare. È necessario che il primo cittadino intervenga con decisione, adottando tutte le iniziative politiche e amministrative utili a tutelare il prestigio dell’amministrazione comunale e a riaffermare il rispetto delle istituzioni. Ritengo inoltre importante che tutte le forze politiche della maggioranza e dell’opposizione sappiano affrontare questi episodi con equilibrio e coerenza, senza che il rispetto delle istituzioni diventi una questione legata alle appartenenze politiche. I principi di correttezza, trasparenza e responsabilità devono valere sempre e nei confronti di tutti. Parlo anche nella mia veste di sindaco di Serradifalco. In tutti gli anni di amministrazione ho sempre ritenuto che la composizione di una giunta dovesse fondarsi non solo sulle competenze amministrative, ma anche sulle qualità umane delle persone. Il rispetto reciproco rappresenta il fondamento di ogni squadra di governo ed è un valore imprescindibile. Comportamenti come quelli denunciati non avrebbero mai trovato spazio nella mia amministrazione. La Lega sarà sempre al fianco dei propri amministratori e rappresentanti istituzionali, difendendo con determinazione la dignità delle persone, il rispetto delle donne, il decoro delle istituzioni e il diritto di ogni consigliere comunale a svolgere il proprio mandato in un clima di rispetto e serenità. Per questo chiediamo una piena assunzione di responsabilità politica e un intervento concreto da parte di chi è chiamato a garantire il corretto funzionamento dell’amministrazione comunale. La dignità delle istituzioni e il rispetto delle persone vengono prima di qualsiasi appartenenza politica", riporta una nota di Burgio.