Saldi estivi: l’occasione perfetta per investire in capi must-have

Gela.Con l’arrivo dei saldi estivi, la tentazione di acquistare pezzi trendy e stagionali è forte. Tuttavia, i veri affari si fanno scegliendo con intelligenza: investendo in capi must-have versatili, utilizzabili tutto l’anno. Questa è l’occasione ideale per acquistare quei pezzi chiave che non passano mai di moda e che si prestano a infiniti abbinamenti, stagione dopo stagione.

Tra i trend social spopola il guardaroba capsula, cioè una selezione ridotta ma ben pensata di capi essenziali, che si combinano tra loro facilmente. L’idea è semplificare lo stile, ridurre gli acquisti impulsivi e avere sempre qualcosa da indossare, con qualità che prevale sulla quantità. Durante i saldi, è il momento perfetto per arricchirlo con pezzi intelligenti a prezzi vantaggiosi.

Ma come fare acquisti intelligenti durante i saldi? Fare una lista dei capi che mancano nel tuo armadio è un'ottima idea per fare acquisti mirati evitando spese inutili, approfittando dei prezzi più bassi per puntare su materiali migliori che di solito costano di più. Scegliere colori neutri ed evitare le mode passeggere, puntando su capi senza tempo è inoltre un'ottima strategia per costruire un guardaroba intelligente acquistando i capi che ti accompagneranno tutto l’anno con pochi pezzi chiave.

Ci sono inoltre dei capi che non devono mancare nell' armadio e che conviene acquistare con i saldi .Un blazer ben tagliato, indispensabile in ogni stagione, classico in nero, beige o grigio si abbina a tutto. Una camicia bianca oversize. Fresca e leggera d’estate, sotto un maglione o un gilet d’inverno. La camicia bianca è la base per outfit da ufficio, look casual o anche per uno stile più elegante. Un jeans di qualità dal taglio intramontabile (dritto, a gamba larga, o mom-fit) è un investimento sicuro. Punta su lavaggi neutri, che funzionano sia con le sneakers che con i tacchi. Abito midi versatile, un vestito semplice, tinta unita o a fantasia discreta. Con sandali o espadrillas in estate, e con stivali e blazer in autunno/inverno, è un capo passe-partout.

Durante i saldi estivi si trovano spesso maglioni in cotone o misto lana a ottimi prezzi. Punta su colori neutri: beige, grigio, panna, blu navy. Perfetti per layering nelle mezze stagioni.

Anche un pantalone sartoriale, elegante ma comodo, si abbina con top leggeri in estate e maglioni in inverno è una scelta intelligente. Scegli tessuti traspiranti ma strutturati per un uso tutto l’anno.

E per chiudere in bellezza l'intramontabile Trench, capospalla perfetto per la primavera, ma utile anche in autunno e nelle serate estive. Il classico beige è sempre un’ottima scelta, ma anche il kaki, il verde militare o il blu navy funzionano bene.