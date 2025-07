Sabato di Musica e divertimento con “Artisti per San Giacomo”

I Panchinari e Two for Two, due band locali, regalerannio energia e buona musica dal vivo.

Gela. Dopo il successo dell’iniziativa per bambini “Bimbi in Centro” tenutasi giovedì 24 luglio, Piazza San Giacomo si prepara a vivere un’altra serata di grande partecipazione popolare con l’atteso evento musicale “Artisti per San Giacomo”, in programma sabato 26 luglio 2025 a partire dalle ore 21:00.

La serata sarà presentata dalla giornalista del Quotidiano di Gela Maria Chiara Sciascia, che accompagnerà il pubblico tra i momenti musicali, le performance e le interazioni con gli artisti.

Ad accendere il palco saranno i gruppi Panchinari e Two for Two, due band locali pronte a regalare energia e buona musica dal vivo. A seguire, il DJ set “The Music Is Life” porterà ritmo e divertimento per tutti.



L’evento, completamente gratuito, rientra nel calendario delle manifestazioni estive promosse per animare il centro storico e coinvolgere cittadini e turisti.