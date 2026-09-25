Russell in pole davanti a Leclerc a Baku, Antonelli out in qualifica

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) - George Russell non sbaglia e conquista la pole position (dodicesima in carriera) nel Gran Premio di Azerbaijan 2026 di Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes do...

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) - George Russell non sbaglia e conquista la pole position (dodicesima in carriera) nel Gran Premio di Azerbaijan 2026 di Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes domina la qualifica firmando un incredibile crono in 1'42"526 e rifilando quasi un secondo di margine al monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+0"837), che scatterà dalla prima fila. Un vantaggio importante per Russell, poichè il compagno di scuderia con cui è in lotta per il titolo, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli, partirà sedicesimo in seguito all'incidente che lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla qualifica. Terzo posto per la McLaren dell'australiano Oscar Piastri (+0"838) che, dopo una stagione in ombra, piazza un importante colpo su un tracciato che lo ha visto vincitore nel 2024. L'altra Rossa del britannico Lewis Hamilton non riesce ad andare oltre un sesto posto a 1"332 da Russell, alle spalle della Red Bull del francese Isack Hadjar e della McLaren del britannico e iridato in carica Lando Norris. Delude anche l'olandese Max Verstappen (Red Bull), che sarà costretto a scattare dall'ottava casella dietro all'Alpine del francese Pierre Gasly. Completano la top 10 lo spagnolo Carlos Sainz (Williams) e l'argentino Franco Colapinto (Alpine). Domani l'appuntamento con la gara di Baku è alle 13.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).