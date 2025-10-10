Rubò la borsa a un'anziana, parte il giudizio: "Donna venne presa di mira e strattonata"

La donna, ultraottantenne, aveva appena effettuato acquisti nelle tradizionali bancarelle, allestite durante i festeggiamenti dello scorso anno, in onore della Madonna delle Grazie

Gela. E' accusato di aver sottratto la borsa a un'anziana che stava per rientrare nella propria abitazione, nella zona del museo regionale. Il cinquantaquattrenne Gaetano Brosco, secondo i pm della procura, per impossessarsene l'avrebbe strattonata. La donna, ultraottantenne, aveva appena effettuato acquisti nelle tradizionali bancarelle, allestite durante i festeggiamenti dello scorso anno, in onore della Madonna delle Grazie. Brosco risponderà alle contestazioni davanti al giudice. Il procedimento a suo carico è in fase predibattimentale e lui stesso, sentito, ha escluso di aver strattonato l'anziana. Lei va verso la costituzione di parte civile, a seguito dello shock patito che da quel momento le ha causato un mutamento delle abitudini di vita. Furono i poliziotti a risalire all'imputato. La donna è assistita dall'avvocato Carolina Macrì. L'imputato invece è difeso dal legale Carmelo Tuccio.