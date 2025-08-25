Rubato per la seconda volta il defibrillatore di Largo San Biagio

Il primo furto, avvenne nel settembre 2024, a novembre dello stesso anno il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Filippo Franzone ricollocarono il defibrillatore all’interno della custodia di Largo San Biagio grazie alla donazione di un medico.

Gela.Per la seconda volta in meno di un anno è stato rubato il defibrillatore posizionato a Largo San Biagio, uno dei quattro dispositivi salvavita donati alla città da una società privata di Palermo e collocati in punti strategici per interventi rapidi in caso di malore. Qualcuno lo ha sottratto dalla custodia, vanificando così uno strumento pronto a salvare vite umane.

Il primo furto, avvenne nel settembre 2024, a novembre dello stesso anno il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Filippo Franzone ricollocarono il defibrillatore all’interno della custodia di Largo San Biagio grazie alla donazione di un medico