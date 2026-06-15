Royalties, Colianni in città: Lupo, "Donegani non si faccia trascinare da campagna elettorale"

Da tempo, la dialettica politica a distanza tra lombardiani dell'Mpa e "PeR" è piuttosto accesa

Gela. L'Mpa, forza di governo in città e in Regione ma in maggioranze di colore opposto, ancora una volta è stato chiamato in causa nella vicenda, riaperta, delle royalties per le estrazioni di gas in mare. È autonomista infatti l'assessore regionale all'energia Francesco Colianni, che segue un iter adesso segnato da una decurtazione degli importi, contestata dal sindaco Terenziano Di Stefano. Il gruppo "PeR" e il segretario regionale Miguel Donegani, condividendo le preoccupazioni del primo cittadino, hanno comunque indicato il ruolo dell'Mpa. Il consigliere comunale autonomista Lucia Lupo spiega che il prossimo 25 giugno Colianni sarà in città per un incontro pubblico proprio sul tema delle royalties del progetto "Argo-Cassiopea". "È già previsto un incontro pubblico il 25 giugno l'Mpa cittadino organizza un convegno con la presenza dell’assessore regionale all’energia Francesco Colianni, aperto a istituzioni, cittadinanza e ai sindaci e consiglieri comunali di Licata e Butera. Lì, l’assessore - dice Lupo - spiegherà nel dettaglio, con atti e dati, quali fondi sono stati messi a terra per Gela e i motivi tecnici della ripartizione tra spesa corrente e investimenti sulle royalties "Argo-Cassiopea". Ribadisco un concetto chiaro: legalità prima di tutto. Comune e Regione operano nel rispetto delle norme statali e regionali. Non esistono scorciatoie né forzature per accontentare nessuno". Da tempo, la dialettica politica a distanza tra lombardiani dell'Mpa e "PeR" è piuttosto accesa. Non a caso, Lupo si rivolge a Donegani. "Chiedo all’onorevole Donegani equilibrio e senso di responsabilità. È evidente - conclude - a tutti che ci avviciniamo alle elezioni regionali e la campagna elettorale è già iniziata. Gela merita fatti concreti, non strumentalizzazioni. Noi continuiamo a lavorare con trasparenza e legalità".