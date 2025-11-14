Royalties "Argo-Cassiopea", stasi preoccupa: Di Stefano, "farò ultimo tentativo ma poi blocco autorizzazioni"

Ai tre Comuni, al momento, non spetta nulla. Per la burocrazia regionale, prima vanno condotte verifiche per appurare la collocazione effettiva dei giacimenti

Gela. Sembrava che tutto fosse indirizzato verso il pieno riconoscimento di ciò che i tre Comuni della zona di costa locale, Gela, Licata e Butera, dovrebbero, potenzialmente, incassare come royalties rispetto all'attività in mare dei giacimenti di gas “Argo-Cassiopea”. Poi, la burocrazia regionale ha "esposto" lo stop e da quel momento gli stanziamenti, previsti sulla base di accordi sanciti, sono diventati una prospettiva lontana. Qualche mese fa, c'è stato un incontro tra il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore regionale all'energia Francesco Colianni, che si è impegnato a fare da tramite con il ministero, per risolvere la vicenda. Novità non ne arrivano, però. “Io farò un ultimo tentativo con l'assessore, la prossima settimana – dice Di Stefano – poi, prenderò provvedimenti. Quello che sta accadendo non è accettabile”. Il progetto per il gas di Eni, lungo la costa locale, è a pieno regime e ciò che viene estratto in mare finisce nella rete nazionale. Ai tre Comuni, al momento, non spetta nulla. Per la burocrazia regionale, prima vanno condotte verifiche per appurare la collocazione effettiva dei giacimenti. Per questo, hanno congelato qualsiasi altra soluzione. Di Stefano, nel corso dei confronti in Regione, ha più volte insistito sul fatto che il passo indietro sia del tutto illegittimo. Ritiene che le verifiche possano essere condotte ma intanto ai Comuni vanno versate le quote previste per le attività in mare. Lo aveva indicato subito dopo l'ultima riunione tenutasi presso l'assessorato regionale e lo conferma. “Se non ci saranno soluzioni – conclude – mi vedrò costretto a bloccare tutte le autorizzazioni rilasciate dal Comune per il progetto Argo-Cassiopea”.