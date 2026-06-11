Royalties "Argo-Cassiopea", prime somme impegnate per Gela: sono quelle della produzione 2024

Con il provvedimento firmato dal dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia viene ufficialmente definito il capitolo delle somme da destinare al Comune di Gela

Gela. La produzione dei giacimenti gas “Argo-Cassiopea”, ormai da almeno un anno è a pieno regime, per approvvigionare il sistema nazionale. L'amministrazione comunale, prima con l'ex sindaco Lucio Greco e poi con l'attuale primo cittadino Terenziano Di Stefano, non ha mai trascurato la via delle royalties dalla produzione a mare di Enimed, lungo la costa locale. Si arrivò alla norma regionale e poi al pieno riconoscimento di quote annuali, per Gela, Licata e Butera, seguendo precise percentuali. Le prime somme sono state impegnate nei capitoli della Regione. Il dipartimento dell'energia ha rilasciato un provvedimento che destina a Gela un importo, per la produzione gas 2024, di poco più di 118 mila euro. E' la metà del totale previsto per la produzione 2024, che per Gela si attesta a complessivi 236 mila euro. Le stime iniziali, come riferimmo mesi fa, erano maggiori, fino a 789 mila euro, poi ridotte a 236 mila euro. Con il provvedimento firmato dal dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia viene ufficialmente definito il capitolo delle somme da destinare al Comune di Gela, iniziando dai 118 mila euro, quota pari a metà del totale per la produzione di “Argo-Cassiopea” nel 2024. Le stime per gli anni successivi, invece, vanno verso cifre maggiori, con l'aumento dei numeri produttivi.