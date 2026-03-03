Royalties "Argo-Cassiopea", prima tranche da 789 mila euro: dal completamento di via Martinica e fino a rilancio culturale

La giunta comunale ha provveduto, da subito, a dare disposizioni agli uffici municipali del settore finanziario

Gela. Oltre 789 mila euro solo per l'annualità 2024. E' l'ammontare che la Regione ha trasmesso a Palazzo di Città, come somme per le royalties del progetto “Argo-Cassiopea”. Si tratta degli stanziamenti che corrispondono alla fase di start del progetto di Eni per il gas a mare e che nei prossimi mesi saranno seguiti da quelli per il 2025, decisamente più consistenti. La giunta comunale ha provveduto, da subito, a dare disposizioni agli uffici municipali del settore finanziario affinché la prima tranche da più di 789 mila euro venga collocata nei capitoli previsti. L'indirizzo è dettagliatamente definito. Poco più di 589 mila euro saranno destinati agli interventi per completare i lavori di via Martinica, via Ventura e della chiesa San Sebastiano, tutti rientranti nel programma che venne ribattezzato “Patto per il sud”. Una somma di 200 mila euro invece sarà destinata a “interventi di valorizzazione turistica, archeologica e culturale della città, finalizzati alla promozione del patrimonio storico e identitario del territorio per l'anno 2026”. La Regione, rifacendosi alla normativa approvata, prevede annualmente una quota del trenta per cento, rispetto a quella riconosciutagli dal governo nazionale, per i comuni costieri nelle cui aree sono in produzione i campi gas “Argo-Cassiopea”, a partire proprio da Gela. Il decreto che ha finalmente sbloccato la stasi che si era venuta a determinare risale alla scorsa settimana, rilasciato dall'assessore regionale all'energia Francesco Colianni, che ha avuto interlocuzioni con il governo nazionale. Il sindaco Terenziano Di Stefano, più volte, ha insistito affinché le somme venissero autorizzate. L'atto di giunta si è reso necessario ai fini della variazione di bilancio, in assenza di uno strumento finanziario in essere, causa dissesto.