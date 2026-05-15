Rottamazione quinquies, FI: "Estesa a tutti i debiti tributari, amministrazione aderisca"

Il Comune non avrà molto tempo per decidere, in quanto la delibera di adesione dovrà essere pubblicata sul proprio sito internet entro il 30 giugno

Gela. Forza Italia Gela comunica il via libera, nell’ambito della conversione del Decreto Fiscale, alla misura che estende la rottamazione quinquies anche ai carichi affidati dagli enti locali all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Troverà spazio all’articolo 10-quinquies della legge di conversione del Dl Fiscale 2026 l’estensione della rottamazione quinquies per le tasse locali. Si tratta di un’autonoma forma di definizione completamente disciplinata dalla legge statale, ed il cui perimetro di applicazione non potrà essere modificato dal Comune. Pertanto, non occorrerà approvare alcun regolamento, ma solo una delibera consiliare con cui si aderisce alla rottamazione, nei termini indicati nel decreto fiscale. Oggetto della rottamazione sono tutti i carichi affidati dal Comune ad Ader dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e riguarda tutti i debiti tributari, come Imu, Tari, Multe Stradali, Canone Unico Patrimoniale e Rette Scolastiche. I debiti affidati ad Ader potranno essere definiti senza corrispondere le somme a titolo di interessi, sanzioni e quelle maturate a titolo di aggio. Per le multe stradali non saranno dovute le somme maturate a titolo di interessi. Il Comune non avrà molto tempo per decidere, in quanto la delibera di adesione dovrà essere pubblicata sul proprio sito internet entro il 30 giugno. La domanda di adesione potrà essere presentata dal 16 settembre al 31 ottobre, ed il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali (ovvero 9 anni). Si precisa fin da subito, che la presente rottamazione quinquies inserita nel Dl fiscale in corso di conversione, è distinta e autonoma rispetto alla definizione agevolata dei tributi locali varata con la legge di bilancio per il 2026. Infatti, la definizione agevolata dei tributi locali, attualmente in corso di valutazione da parte degli uffici e degli organi di controllo preposti del nostro ente, non include la rottamazione delle cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate Riscossione. Questo provvedimento da un lato aiuta imprese, famiglie e professionisti a regolarizzare la propria posizione tributaria ottenendo l’azzeramento di sanzioni ed interessi, e dall’altro lato consente all’ente locale di migliorare la capacità di riscossione con benefici sul bilancio comunale. "Questa misura rappresenta un segnale di buon senso e responsabilità istituzionale. Consentire anche ai debiti affidati dagli enti locali ad Ader di rientrare nella rottamazione quinquies significa dare ossigeno a cittadini e attività produttive, favorendo allo stesso tempo il recupero delle somme dovute in maniera più efficace e realistica. Come Forza Italia, visti anche i tempi ristretti per decidere, auspichiamo che l’amministrazione comunale si attivi immediatamente per portare in consiglio comunale la delibera di adesione, non appena il Dl Fiscale sarà convertito in legge", fanno sapere il segretario azzurro Vincenzo Cirignotta e il consigliere comunale del partito Antonino Biundo.