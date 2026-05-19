Quotidiano di Gela

Rottamazione Quinquies, Cuva “Opportunità importante per gli enti locali”

PALERMO (ITALPRESS) – Presentata al Convegno di oggi della Città Metropolitana a Palazzo Comitini la nota appena pubblicata da Ifel e lo schema di delibera di adesione alla definizione agevolata dei ruoli degli enti territoriali affidati ad Ader. “La este

A cura di Redazione Redazione
19 maggio 2026 14:37
Rottamazione Quinquies, Cuva “Opportunità importante per gli enti locali” -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Presentata al Convegno di oggi della Città Metropolitana a Palazzo Comitini la nota appena pubblicata da Ifel e lo schema di delibera di adesione alla definizione agevolata dei ruoli degli enti territoriali affidati ad Ader. “La estensione della rottamazione quinquies ai tributi locali rappresenta una importante opportunità per gli Enti locali che possono recepirla con una delibera del Consiglio Comunale nel termine previsto nell’emendamento approvato del 30 giugno” dichiara Angelo Cuva, docente di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Palermo e coordinatore del Tavolo Tecnico metropolitano, moderatore del seminario su “Definizione agevolata per i tributi locali” a Palazzo Comitini, a Palermo.

-Foto Angelo Cuva-
(ITALPRESS).

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela