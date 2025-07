Le conseguenze non sono state gravi

Gela. Le cause sono in via di accertamento. Nella notte, le fiamme hanno danneggiato, seppur in maniera non grave, un chiosco interno, in un lido della rotonda est di Macchitella. L'attività di verifica investigativa è condotta dai carabinieri, finalizzata ad accertare l'eventuale origine dell'azione.