Rotatoria stradale a Femminamorta, progetto candidato a finanziamento Zes

Il mese in corso segna la scadenza dell'avviso

Gela. Il progetto per una rotatoria stradale a Femminamorta, su un tratto della Gela-Manfria, verrà candidato a un finanziamento Zes, per circa un milione e mezzo di euro. La giunta, dopo aver preso atto del progetto di fattibilità tecnico economica, definito dagli uffici municipali, ha dato mandato al sindaco Terenziano Di Stefano, allo scopo di aderire all'avviso pubblico del programma di missione Zes. Il mese in corso segna la scadenza dell'avviso e per questa ragione il settore lavori pubblici ha intensificato l'attività per la progettazione. La proposta iniziale è arrivata dall'assessore Filippo Franzone ed è stata poi sviluppata per dare seguito agli adempimenti. Il tratto di strada preso in esame per intervenire con la realizzazione di una rotatoria è da sempre tra i più pericolosi in un'arteria viaria che nel tempo è stata scenario di gravi incidenti stradali, anche mortali.