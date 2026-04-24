Roma a Bologna dopo addio Ranieri, Gasperini “La squadra prima di tutto”

ROMA (ITALPRESS) - Una trasferta dura, difficile, passata in secondo piano rispetto alla vicenda che ha portato all'addio di Claudio Ranieri. Eppure a Bologna (sabato, ore 18) la Roma si gioca tanto:...

ROMA (ITALPRESS) - Una trasferta dura, difficile, passata in secondo piano rispetto alla vicenda che ha portato all'addio di Claudio Ranieri. Eppure a Bologna (sabato, ore 18) la Roma si gioca tanto: tre punti per difendere il piazzamento europeo e la legittimazione a sognare ancora un posto Champions.

Anche per questo Gian Piero Gasperini in conferenza stampa chiede solo di parlare di calcio e non delle vicende che hanno scosso Trigoria. Un commento sull'addio dell'advisor dei Friedkin, dopo le tensioni sorte tra i due, è però inevitabile: "Credo che la nota del club evidenzi due cose. La prima è la fiducia che non mi è mai mancata da parte della società, l'ho sentita fin dal primo giorno che ci siamo conosciuti e incontrati. L'altra è che la Roma viene prima di tutto", le parole del tecnico che ribadisce la volontà di non essere "messo sullo stesso piano" con Ranieri. E ancora: "Non so come si sia arrivati a questo punto, le vicende sono state sotto gli occhi di tutti. Non è una cosa che mi sento di commentare. Non partecipo a questa macchina del fango, che giornalmente ormai è attivissima. Continuo a lavorare sulla squadra".

La Champions è complicata, ma non impossibile: "Noi guardiamo ancora avanti, quando non potremo più farlo, ci accontenteremo di altre cose", ha spiegato il tecnico, rispondendo a chi gli chiedeva quale fosse il nuovo obiettivo stagionale dopo essere scivolati a -5 dalla Juventus quarta. Tra i tanti temi d'attualità a Trigoria c'è anche il futuro legato a Paulo Dybala, tornato ad allenarsi martedì dopo il lungo stop per la lesione parziale del menisco esterno. "Escludo di vederlo dall'inizio, ha ricominciato questa settimana dopo circa 80-90 giorni di stop. Non è una questione di condizione, ma di abitudine e fiducia nel giocare, calciare e nel contrastare". Il suo contratto scade a giugno: "Le ultime cinque partite orienteranno molto il futuro della Roma. Averlo a disposizione ci dà maggiore valore, perchè lui e Malen hanno giocato insieme solamente una partita. Saremmo tutti soddisfatti e curiosi di vederli giocare insieme. Cinque giornate non sono poche, è difficile parlare oggi del futuro".

L'ora della pianificazione però sta per scattare: "Quando la società lo riterrà opportuno bisognerà pensare al futuro". Da valutare se la progettazione coinvolgerà anche il ds Massara: "Ricky è una bravissima persona ma sotto l'aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere un collante e un feeling. Ma non c'è mai stato niente di personale, sono state solo questioni legate alla squadra. Forse il mio modo di giocare è un pò diverso da quel che si poteva pensare". I rinforzi offensivi saranno al centro delle strategie estive della Roma.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).