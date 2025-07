Rogo zona industriale, fiamme domate: incendio nell'area mezzi di una ditta locale

L'incendio è in gran parte domato e ha toccato i mezzi e l'area della ditta Spadaro

Gela. Il rogo che in serata si è sviluppato nell'area industriale, nella zona della Sp82, ha toccato principalmente i mezzi e l'area usata dalla ditta Spadaro, impegnata nel settore dei carburanti e dell'autotrasporto. Le fiamme sono state donate. "L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che l’incendio divampato oggi presso un capannone nella zona industriale, lungo la SP82 in direzione Niscemi, è stato messo sotto controllo grazie all’intervento tempestivo e coordinato delle forze di emergenza. Un sentito ringraziamento va al.Comando dei Vigili del Fuoco, ai Vigili del Fuoco della Bioraffineria Eni, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile Comunale, alle associazioni di volontariato di protezione civile intervenute, al personale sanitario del 118 e a tutto il personale del Centro Operativo Comunale (COC) attivato prontamente per gestire l’emergenza. La collaborazione tra enti e operatori ha consentito una risposta efficace e rapida, evitando conseguenze più gravi e garantendo la sicurezza dell’area. L’amministrazione continuerà a monitorare la situazione nelle prossime ore e assicura che ogni sviluppo sarà comunicato tempestivamente attraverso i canali ufficiali", ha indicato in una nota il sindaco Di Stefano.