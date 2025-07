Rogo Sughereta, Scuvera "iniziative della Regione": Donegani, "atto da criminali"

Le reazioni davanti a quanto accaduto

Niscemi. Il rogo della Sughereta di Niscemi ha generato danni consistenti e colpito un ecosistema protetto. È forte la vicinanza della politica, dopo l'allarme lanciato dal sindaco Conti che ha parlato di un "progetto criminale". "Con profonda amarezza e sdegno esprimo la mia vicinanza alle comunità colpite dal drammatico incendio che ha devastato una porzione significativa della Sughereta di Niscemi, patrimonio naturalistico e ambientale tra i più preziosi della nostra Sicilia. Quanto accaduto non può essere archiviato come una semplice emergenza estiva. È evidente il sospetto di un’azione criminale premeditata, e in tal senso chiedo con forza che le autorità competenti aprano immediatamente un’indagine per accertare le responsabilità e colpire con la massima severità gli eventuali responsabili. A fronte della distruzione di un ecosistema unico e della perdita di ettari di sughereta secolare, ritengo sia necessario attivare con urgenza un piano straordinario di ripristino e compensazione ambientale, che includa: il rifinanziamento dei fondi regionali per la riforestazione e la rinaturalizzazione delle aree percorse dal fuoco; il riconoscimento dello stato di emergenza per il territorio di Niscemi, con sostegni immediati alle famiglie colpite. Come rappresentante istituzionale della Regione Siciliana, garantirò il massimo impegno per portare queste proposte all’attenzione del Governo regionale e dell’Assemblea, affinché non ci si limiti alla solidarietà, ma si dia seguito a provvedimenti concreti e tempestivi", dice il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. "La sughereta di Niscemi, insieme alla riserva naturale orientata “Bosco di Santo Pietro” di Caltagirone, costituisce l’unico residuo di quella che un tempo era la più grande sughereta della Sicilia centro-meridionale. Un patrimonio di straordinario valore naturalistico ed ecologico. La portata delle fiamme e la loro durata dai primi rilievi escludono il fenomeno naturale, non é un incendio é una tentata strage ambientale. Non chiamateli piromani ma criminali, assassini. La legge va cambiata. Ad oggi chi uccide animali, chi distrugge vegetazione riceve pene ridicole. Occorre equipararle alle tentate stragi, agli omicidi.

PeR esprime vicinanza al sindaco e a tutta la città di Niscemi. L’intervento della Regione e dello Stato deve essere immediato. La Sughereta di Niscemi é patrimonio regionale", sottolinea il segretario regionale PeR Miguel Donegani.