Rogo nella notte, sono due le auto di un agente raggiunte dalle fiamme

Il rogo nella notte e le vetture sono entrambe di un agente della polizia municipale

Gela. In totale, sono due le automobili colpite dalle fiamme, nella notte, a Macchitella. Erano entrambe nella disponibilità di un agente della polizia municipale. Si tratta di una Fiat Panda andata completamente distrutta e di una Dacia, a sua volta con danni notevoli. Sono state avviate indagini sull'accaduto. La donna, da anni nei ranghi della municipale, ha ricevuto piena solidarietà sia dal comando sia dall'amministrazione comunale. L'ipotesi che prevale è quella di un rogo doloso.