Rogo in uno stabile, fiamme all'ultimo piano dell'immobile

Il rogo sta interessando l'ultimo piano, non abitato

Gela. Le fiamme si sono sviluppate in uno stabile, tra via Bonanno e via Smecca, nella zona di San Giacomo. Il rogo sta interessando l'ultimo piano, non abitato. Chi vive nel resto dell'immobile e i residenti delle abitazioni limitrofe si sono accorti di quanto stava accadendo. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. Non risultano feriti. Chi era nello stabile, per precauzione, è uscito in strada, in attesa dei soccorsi. Sono stati un carabiniere libero dal servizio e un volontario Procivis a prodigarsi per far uscire dallo stabile tre anziani.