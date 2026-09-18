Rogo "Capuana", tre minori dietro al danneggiamento della scuola

Era già stato appurato nell'immediatezza dei fatti. Non sono imputabili vista l'età

Gela. Come già appurato nell'immediatezza dei fatti, sono minorenni, residenti nella zona di Caposoprano, gli autori dei danneggiamenti e del rogo nella scuola "Capuana". Gli atti sono andati alla procura minorile di Caltanissetta, per competenza. L'età, non superiore ai dodici anni, non prevede l'imputabilità. I danni sono ingenti e a questo punto non si escludono eventuali azioni civili a carico di chi detiene la responsabilità genitoriale. La scuola, con l'avvio dei lavori di ripristino, dovrebbe ufficialmente riaprire i battenti nei prossimi giorni. L'attività di indagine è condotta dal commissariato di polizia.