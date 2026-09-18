A Gela gli abiti da sposa diventano un dono

A Gela gli abiti da sposa destinati a restare inutilizzati trovano una seconda vita grazie a "La Formica Operosa": 450 vestiti donati in 15 anni.

Gela - Abiti da sposa destinati a rimanere inutilizzati che a Gela trovano una seconda vita. Sono quelli donati all'Associazione "La Formica Operosa", dove le volontarie li modificano e li adattano alle future spose che non possono permettersi di acquistarne uno.

Una volta scelto l'abito, comincia il lavoro delle volontarie. Ogni vestito deve essere adattato alla persona che lo indosserà: si prendono le misure, si modificano le parti necessarie e si curano i dettagli.

Poi arriva il momento della prova. È qui che le volontarie vedono il risultato del loro lavoro e, spesso, arrivano anche le lacrime e la commozione della futura sposa.

In quindici anni sono stati circa 450 gli abiti consegnati alle spose, una media di trenta l'anno. Abiti che, grazie alle volontarie, tornano a vivere e diventano per qualcuna il vestito del giorno più importante.