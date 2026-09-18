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A Gela gli abiti da sposa diventano un dono
Vincenzo Di Dio
18 settembre 2026 17:13
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18 set 2026 • A Gela gli abiti da sposa destinati a restare inutilizzati trovano una seconda vita grazie a "La Formica Operosa": 450 vestiti donati in 15 anni.
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#Gela
#Attualità