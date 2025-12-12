Rogo a Macchitella, Di Stefano: "Gela non è questa, non ci faremo intimidire"

La reazione del sindaco Di Stefano

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano condanna quanto accaduto a Macchitella, con il rogo dell'attività commerciale. "Esprimo la mia piena solidarietà ai titolari del punto vendita Zangaloro, colpiti stanotte da un incendio doloso che ha distrutto i locali, ancora in fase di allestimento e non aperti al pubblico. Un gesto vile che brucia non solo un investimento significativo, ma anche le prospettive occupazionali dei dipendenti già selezionati. È un fatto che ferisce profondamente la nostra comunità, soprattutto in un momento in cui Gela sta risalendo con forza, grazie a investimenti strutturali, iniziative imprenditoriali e nuove attrazioni turistiche che stanno ridisegnando il volto della città. Confido totalmente nel lavoro delle forze dell’ordine, che sono certo faranno piena luce sull’accaduto, e nella reazione concreta e determinata di quella parte sana di Gela che non accetta di essere rappresentata da episodi del genere. La città non si farà intimidire. Continueremo a sostenere chi investe e crede nel nostro territorio", ha spiegato il sindaco.