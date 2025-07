Riva&Mariani, di nuovo trasferimenti per i lavoratori: questa mattina un sit-in

Domani dovrebbe tenersi un incontro, in presenza delle organizzazioni sindacali e di tutte le parti

Gela. La "tregua" sui trasferimenti dei lavoratori di Riva&Mariani è venuta meno. Almeno una decina di operai dell'azienda, impegnata da anni nel sito locale di Eni, hanno nuovamente ricevuto comunicazioni di trasferimento in altre sedi. Un mutamento ancora una volta repentino, che questa mattina ha condotto i dipendenti destinatari delle lettere a organizzare un sit-in davanti l'ingresso della bioraffineria. I colleghi hanno garantito solidarietà. Domani dovrebbe tenersi un incontro, in presenza delle organizzazioni sindacali e di tutte le parti. Ad aprile, era stato deciso di attendere eventuali nuove commesse di lavoro per la società mentre un'altra azienda, la Termisol Termica, ha ottenuto il contratto.