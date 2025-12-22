"Riva&Mariani", operai davanti ai tornelli della bioraffineria: protesta dopo i trasferimenti

Soluzioni concordate, al momento, non sembrano intravvedersene

Gela. Le nuove comunicazioni di trasferimento hanno acceso la vertenza dei lavoratori di "Riva& Mariani". Da questa mattina, sono in sit-in davanti all'ingresso principale della bioraffineria. Una protesta sostenuta dalle organizzazioni sindacali, che hanno già chiesto un tavolo in prefettura per cercare di arrivare a una soluzione concordata. Per i vertici societari, i dipendenti devono essere collocati in altri cantieri, anche fuori dalla Sicilia. L'azienda ritiene non ci siano più carichi di lavoro, in bioraffineria, tali da poter impiegare tutte le unità, che nel tempo si sono comunque ridotte. Dal prossimo gennaio, i lavoratori che hanno ricevuto la comunicazione dovrebbero raggiungere nuove sedi di lavoro, con tutte le difficoltà del caso. Soluzioni concordate, al momento, non sembrano intravvedersene.