Ritrovato Andrea Giuseppe Scicolone

Si era allontanato due giorni fa

Gela. Le ricerche avviate hanno avuto esito favorevole. È stato ritrovato il trentunenne Andrea Giuseppe Scicolone, che si era allontanato due giorni fa senza dare proprie notizie ai familiari. I carabinieri lo hanno individuato. "Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai Carabinieri per il tempestivo e instancabile lavoro svolto in queste ore e alla Prefettura di Caltanissetta per il costante supporto e il coordinamento delle operazioni. Un grazie anche a tutti coloro che, con impegno e collaborazione, hanno contribuito al lieto esito delle ricerche", dice il sindaco Di Stefano che aveva dato notizia dell'allontanamento.