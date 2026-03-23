Ritmica da applausi: la Gymnastics Club di Gela si distingue nella prova regionale Silver

A rappresentare la società gelese sono state le giovani atlete Rebecca Ardore e Marta Mangiaracina, che hanno affrontato la competizione con determinazione e grande spirito agonistico

Gela. Un fine settimana all’insegna dello sport e della passione per la ginnastica ritmica ha visto protagonista la Gymnastics Club di Gela, impegnata domenica 22 marzo nella seconda prova regionale del campionato individuale Silver LC1 della Federazione Ginnastica d’Italia. A rappresentare la società gelese sono state le giovani atlete Rebecca Ardore e Marta Mangiaracina, che hanno affrontato la competizione con determinazione e grande spirito agonistico, confrontandosi con un livello tecnico particolarmente elevato.

Le ginnaste hanno presentato in pedana due nuove coreografie agli attrezzi cerchio e palla, esibizioni costruite su musiche ritmate e interpretate con precisione, eleganza e forte espressività. Nella ginnastica ritmica, infatti, la componente artistica riveste un ruolo fondamentale: non basta eseguire correttamente gli elementi tecnici, ma è essenziale saper interpretare la musica e trasformarla in movimento armonico, incidendo così in maniera significativa sul punteggio finale. In un contesto competitivo di alto profilo, dove anche il minimo errore può determinare variazioni importanti in classifica, le due atlete gelesi hanno comunque ottenuto risultati di rilievo:

• Rebecca Ardore ha chiuso all’8° posto nella categoria Senior 1

• Marta Mangiaracina si è classificata 10ª nella categoria Junior 2

Prestazioni che hanno soddisfatto le tecniche Jlenia Cosenza e Marcella Virgilio, le quali hanno evidenziato l’impegno, la crescita e la maturità dimostrata in gara dalle loro atlete, capaci di affrontare con sicurezza una competizione così impegnativa.

Un’esperienza che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso sportivo delle ginnaste e che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società gelese. Lo sguardo è ora rivolto ai prossimi appuntamenti: le finali nazionali di giugno, dove la Gymnastics Club punta a continuare il proprio percorso di crescita e a portare in alto i colori della città.