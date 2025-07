"Ritardi bilancio segno di approssimazione", Grisanti: "Eventi? Spero non siano mancette elettorali"

"Non ci si può sempre appellare al fatto che l'organico dei dipendenti comunali sia insufficiente. Chi si è candidato a governare la città conosceva benissimo la situazione. L'attuale sindaco è stato il vice dell'avvocato Greco", dice Grisanti

Gela. Il bilancio stabilmente riequilibrato, per un ente in dissesto, è di fatto la pietra essenziale da apporre per una costruzione successiva. Nessuno lo nasconde, né l'amministrazione comunale né la maggioranza. Però, il percorso continua a essere complicato e lungo, compreso il recente campionamento degli atti richiesto dai revisori dei conti. Fuori dal municipio, l'opposizione vede un fronte di debolezza amministrativa. “Mi pare evidente che tutti questi continui slittamenti rispetto alla presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – dice il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Pierpaolo Grisanti – siano sintomo dell'inefficienza amministrativa. Il percorso dello strumento finanziario si contraddistingue per confusione e approssimazione. Temo che l'ente comunale, così proseguendo, continuerà a trovarsi in dissesto per molto altro tempo nonostante la Regione abbia rilasciato norme favorevoli. Non dimentichiamo che non è sufficiente il voto del consiglio comunale ma poi il bilancio dovrà essere trasmesso al ministero. Questa amministrazione svilisce il ruolo del consiglio portando atti che vanno votati d'urgenza ma non attua la stessa sollecitudine quando si tratta di bilancio”. Secondo Grisanti, quello del sindaco Di Stefano, per il capitolo finanziario, è stato un errore anche politico. “Ha voluto concentrate tutto su di sé – continua l'esponente meloniano – è naturale che un sindaco non possa occuparsi di tutto e a maggior ragione del bilancio, in una situazione molto complessa anche tecnicamente. Si sarebbe dovuto affidare, da subito, a un esperto di finanza pubblica. Non l'ha fatto. Ha preferito mantenere la delega e fino a oggi non abbiamo visto nessuna ipotesi di bilancio già definita. Non ci si può sempre appellare al fatto che l'organico dei dipendenti comunali sia insufficiente. Chi si è candidato a governare la città conosceva benissimo la situazione. L'attuale sindaco è stato il vice dell'avvocato Greco”. Grisanti, nella sua esperienza in consiglio comunale, fu presidente della commissione bilancio, in una delle fasi più difficili, quella che poi condusse alla dichiarazione di dissesto, vista l'impossibilità di attuare un piano di risanamento complessivo. Allora, la commissione portò tra i banchi del civico consesso una serie di proposte per tentare di non aprire il percorso del dissesto. Non fu però possibile evitarlo, anche per decisioni della burocrazia municipale. Mentre il bilancio stabilmente rierquilibrato fatica a vedere la luce, l'amministrazione cerca comunque di tenere il passo, con l'organizzazione di eventi estivi, che in questi giorni apriranno il cartellone. “Sono fondi che arrivano dall'assessorato regionale – aggiunge Grisanti – proprio per questo la spesa deve essere oculata e trasparente. Noi saremo pronti a effettuare tutte le valutazioni del caso. Va verificato ogni aspetto quando si tratta di fondi pubblici. Voglio sperare che non ci si riduca a mancette elettorali. Personalmente, non penso che la valorizzazione del territorio possa passare da semplici eventi serali o notturni. Serve una programmazione molto più incisiva”. Per il coordinatore FdI, il governo regionale continua a essere “molto attento verso le sorti della città”. “Sono i fatti che lo dicono nonostante ci siano ritardi, questo non lo nego – conclude – ma non sono dovuti a una volontà avversa al nostro territorio. Mi dispiace, invece, che il sindaco prima chieda a gran voce sostegno, per poi esprimere critiche verso l'azione del governo regionale”.