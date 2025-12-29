Riscossione tributi, progetto per l'affidamento esterno del servizio: atti in consiglio

Va sviluppata una piattaforma più efficiente, che consenta al Comune di ripianare le mancanze sul fronte della riscossione, limitando l'evasione

Gela. Tra i provvedimenti “last minute” che l'assise civica si troverà, domani, ad affrontare, causa numero legale non raggiunto nel corso della seduta odierna, c'è la proposta che richiama gli “indirizzi” del consiglio comunale per l'esternalizzazione del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali. Da anni, la Corte dei Conti, ma non solo, sottolinea che fra i punti deboli della struttura comunale c'è proprio quello dell'incasso dei tributi dovuti dai cittadini. E' un capitolo che ha contribuito, con un segno chiaramente in rosso, al dissesto dell'ente. L'amministrazione comunale, invece, nel progetto complessivo di risanamento, attraverso misure concrete per riportare i conti in ordine, vuole potenziare la riscossione e intende affidarsi a entità esterne: società specializzate che vadano a colmare il vulnus, con il tempo diventato ancora più evidente. La proposta prevede una selezione sulla base di una procedura pubblica, così da individuare l'operatore esterno che possa dare garanzie maggiori e adeguare il servizio di riscossione. I numeri comunali non sono ancora favorevoli nonostante il percorso di risanamento messo in campo e confluito nel bilancio stabilmente riequilibrato. Va sviluppata una piattaforma più efficiente, che consenta al Comune di ripianare le mancanze sul fronte della riscossione, limitando l'evasione.