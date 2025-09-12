Riscossione Tari, Cirignotta: "Difficoltà organizzative e superficialità dell'amministrazione"

Il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta richiama situazioni di eccessiva difficoltà organizzativa, registrate a Palazzo di Città

Gela. Sono giorni di notifiche delle cartelle Tari. Il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta richiama situazioni di eccessiva difficoltà organizzativa, registrate a Palazzo di Città. "Numerosi cittadini hanno segnalato situazioni di incertezza e disagi organizzativi, con conseguenti lunghe attese agli sportelli e difficoltà nella gestione delle pratiche. Comprendiamo la complessità delle procedure legate alla riscossione dei tributi, ma riteniamo indispensabile che esse vengano affrontate con modalità chiare, tempestive e tali da non gravare ulteriormente sulle famiglie e sulle attività produttive. Forza Italia auspica che l’amministrazione comunale intervenga prontamente per fornire chiarimenti, semplificare l’iter burocratico e garantire un’assistenza adeguata a tutti i cittadini interessati", spiega in una nota. "È fondamentale che la gestione dei tributi avvenga con la massima trasparenza ed efficienza, nel rispetto di chi quotidianamente contribuisce al sostegno della comunità. Nel ribadire che la gestione dei rapporti ente-contribuenti continua a essere in capo all’amministrazione comunale con superficialità ed approssimazione, il nostro impegno rimane quello di vigilare affinché siano tutelati i diritti dei contribuenti. I cittadini meritano rispetto, non confusione e disservizi", conclude.