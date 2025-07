Risanamento fiume Gela, Lorefice: "Presentata proposta contratto di fiume"

Anche nell'ultimo periodo non sono mancate denunce pubbliche sulle condizioni del fiume, spesso toccato da scarichi irregolari

Gela. Un contatto di fiume per rafforzare la collaborazione istituzionale e intervenire per un risanamento del fiume Gela. Lo ha formalmente presentato il senatore Pietro Lorefice, che lo aveva anticipato una settimana fa, durante un dibattito pubblico. "Ho ufficialmente inoltrato al sindaco Terenziano Di Stefano una proposta per l’attivazione di un Contratto di Fiume per il bacino del fiume Gela, modello partecipato che permetterà di attivare percorsi di rigenerazione ambientale, risanamento del bacino idrografico e rafforzamento del legame identitario con il territorio. Già abbiamo esempi virtuosi in tal senso, come il Contratto di Fiume del Simeto, che ha coinvolto enti locali, università, associazioni e cittadini, generando progetti finanziati anche con risorse del Pnrr e fondi europei. Anche Gela può diventare protagonista di un percorso virtuoso di tutela ambientale, resilienza climatica e sviluppo locale, accedendo a fondi nazionali ed europei destinati alla sostenibilità, come il Life, il Psr, il Fesr e lo stesso Pnrr. Sono certo che il sindaco Di Stefano e tutta l’amministrazione sapranno cogliere questa occasione strategica per il futuro della nostra città e del nostro ambiente", sottolinea. Anche nell'ultimo periodo non sono mancate denunce pubbliche sulle condizioni del fiume, spesso toccato da scarichi irregolari.