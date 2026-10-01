Riqualificazione via Rio de Janeiro, no Regione a progetto: Di Benedetto e Cavallo, "ritardi e punti da chiarire"

I consiglieri Di Benedetto e Cavallo chiederanno risposte precise, direttamente in aula con un'interrogazione, pure per capire se ci sia un'eventuale strategia alternativa finalizzata a portare a termine il progetto e ottenere i fondi necessari

Gela. Mesi fa abbiamo riferito della mancata concessione, da parte della Regione, del finanziamento, da circa un milione e mezzo di euro, per la riqualificazione di un'area degradata, in via Rio de Janeiro, attualmente lasciata al proprio destino e dove sono accumulati i resti di precedenti demolizioni di pertinenza Iacp. La vicenda arriva in consiglio comunale. La prossima settimana, sarà un'interrogazione presentata dai consiglieri di centrodestra Antonella Di Benedetto (Lega) e Sara Cavallo (FdI), a porre più questioni sulla vicenda. Secondo la ricostruzione condotta dai due consiglieri, ci sarebbero stati ritardi da parte dell'amministrazione comunale e degli uffici, principalmente rispetto alla trasmissione della necessaria variante urbanistica, fatta pervenire agli uffici palermitani ben oltre il termine di scadenza che era fissato lo scorso 24 marzo. L'assise civica aveva dato voto favorevole, in tempo utile. I fondi sono quelli delle compensazioni minerarie che spettano ai Comuni sui cui territori si concentrano attività estrattive delle società del settore, come nel caso di Eni. Il progetto prevede la realizzazione, in quell'area, di un grande parcheggio scambio, anche per finalità turistiche, e di un giardino per i residenti. Un iter che è stato sviluppato dall'assessore Giuseppe Fava e dal settore di competenza. Fava, già all'indomani del no della Regione, aveva fatto sapere che l'amministrazione comunale intende comunque portare a termine la procedura, per individuando stanziamenti idonei alla riqualificazione. Pure negli ultimi giorni ha avuto contatti con gli uffici palermitani e con l'assessorato. Nella valutazione dei progetti e della documentazione tecnica, i funzionari dell'assessorato regionale dell'energia hanno dato priorità a progetti già esecutivi, punto mancante nell'iniziativa dell'amministrazione comunale. I consiglieri Di Benedetto e Cavallo chiederanno risposte precise, direttamente in aula, per capire se ci sia un'eventuale strategia alternativa finalizzata a portare a termine il progetto e ottenere i fondi necessari.