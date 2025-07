Riqualificazione palestre scolastiche, si punta ai fondi ministeriali per due strutture

Dalla disamina condotta dai tecnici municipali e considerando che c'è la possibilità di candidare un massimo di due progetti, sono state scelte le palestre dell'istituto "San Francesco-Capuana" e della scuola "Don Bosco"

Gela. Senza troppi fondi a disposizione e con il dissesto che si fa sentire sulle casse municipali, l'amministrazione comunale guarda ancora agli stanziamenti ministeriali. La giunta, su proposta dell'assessore Peppe Di Cristina, che ha la delega all'istruzione e allo sport, ha deliberato di avviare tutte le procedure per aderire al bando che mette a disposizione risorse economiche importanti per interventi di riqualificazione delle palestre scolastiche. Dalla disamina condotta dai tecnici municipali e considerando che c'è la possibilità di candidare un massimo di due progetti, sono state scelte le palestre dell'istituto "San Francesco-Capuana" e della scuola "Don Bosco". La progettazione andrà trasmessa agli uffici ministeriali, così da mettersi in lizza per avere i fondi e apportare migliorie alle due palestre, considerate peraltro mezzo per la formazione dei più giovani.