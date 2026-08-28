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Riqualificazione area via Rio de Janeiro, Regione non finanzia il progetto

L'assessorato regionale all'energia non ha individuato alcuni requisiti tecnici, dando precedenza alle progettazioni già esecutive. “Il progetto lo realizzeremo, anche con altri fondi se sarà necessario", dice il dem Fava

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
28 agosto 2026 19:30
Riqualificazione area via Rio de Janeiro, Regione non finanzia il progetto - L'area di via Rio de Janeiro
L'area di via Rio de Janeiro
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Attualità
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Gela. Gli uffici regionali hanno escluso, allo stato, dalla ripartizione dei fondi delle compensazioni minerarie, il progetto per la riqualificazione di un'area a ridosso di via Rio de Janeiro, attualmente lasciata all'abbandono e occupata dai resti di un ex immobile Iacp. Il progetto prevede la realizzazione di un'area di parcheggio scambio, anche per i mezzi turistici, e la creazione di un giardino. L'amministrazione comunale, in primis con il dem Giuseppe Fava, aveva puntato su quell'area, per ridarle dignità. L'assessorato regionale all'energia non ha individuato alcuni requisiti tecnici, dando precedenza alle progettazioni già esecutive. “Il progetto lo realizzeremo, anche con altri fondi se sarà necessario – spiega brevemente Fava – abbiamo avuto interlocuzioni con l'assessore regionale Francesco Colianni e siamo convinti che potrà esserci una rivalutazione del nostro progetto. Quell'area va riqualificata, per dare uno spazio ai residenti della zona”. Le compensazioni minerarie sono fondi destinati ai Comuni che sui rispettivi territori ospitano attività delle corporation del settore estrattivo, come nel caso di Eni. Il consiglio comunale, qualche mese fa, aveva dato il via libera alla presentazione del progetto.

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