Ripristini stradali, Giorrannello: "Positivo che si proceda con gli interventi a San Giacomo e in altre zone"

L'esigenza dei ripristini stradali è molto sentita

Gela. I ripristini stradali, man mano, iniziano a toccare varie zone della città, anche se c'è molto da fare e poche, allo stato, sono le risorse finanziarie a disposizione. Il consigliere comunale M5s Massimiliano Giorrannello intravede spiragli favorevoli. "Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi giorni nel quartiere San Giacomo e in altre aree della città, dove sono stati realizzati numerosi interventi di ripristino stradale che restituiscono sicurezza e decoro ai residenti. Un ringraziamento sentito va al sindaco Terenziano Di Stefano, all’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio e all’intero settore tecnico, che con impegno e senso di responsabilità stanno portando avanti un’azione costante di manutenzione e miglioramento del territorio. Desidero inoltre ringraziare i presidenti delle aree urbane, sempre collaborativi e attenti nel segnalare criticità e nel supportare le attività dell’Amministrazione. La loro presenza sul territorio rappresenta un valore aggiunto fondamentale per garantire interventi tempestivi ed efficaci. Continuerò a seguire da vicino le esigenze dei quartieri, sostenendo ogni iniziativa utile a rendere la nostra città più ordinata, sicura e vivibile", dice il consigliere.