"Ripristinare strisce pedonali", residenti via Crispi: "Per maggiore sicurezza"

L'area è molto trafficata, con la presenza di abitazioni e atività commerciali

Gela. Una maggiore presenza di segnaletica stradale orizzontale in via Crispi e nelle strade limitrofe. Chi vive nella zona, segnala l'esigenza di ripristinare le strisce pedonali, nei tratti nei quali sono previste. Senza interventi di manutenzione, si pone a rischio la sicurezza in primis dei pedoni, in un'area molto trafficata e con la presenza di abitazioni e atività commerciali.