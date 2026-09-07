"Ripristinare strisce pedonali", residenti via Crispi: "Per maggiore sicurezza"
L'area è molto trafficata, con la presenza di abitazioni e atività commerciali
A cura di Redazione
07 settembre 2026 09:39
Gela. Una maggiore presenza di segnaletica stradale orizzontale in via Crispi e nelle strade limitrofe. Chi vive nella zona, segnala l'esigenza di ripristinare le strisce pedonali, nei tratti nei quali sono previste. Senza interventi di manutenzione, si pone a rischio la sicurezza in primis dei pedoni, in un'area molto trafficata e con la presenza di abitazioni e atività commerciali.