Riparato guasto alla condotta San Leo, riprende la distribuzione idrica: reso noto il calendario

Dopo il guasto della scorsa settimana lungo la condotta San Leo

16 settembre 2025 17:04
Gela
Attualità
Gela. E' ripresa la distribuzione idrica per le zone coperte dai serbatoi Caposoprano e Montelungo.

Di seguito il calendario aggiornato

17/09/2025 Caposoprano alto, San Giacomo alto, San Giacomo basso, Scavone, Spinasanta Alta. In serata Manfria

18/09/2025 Baracche, Caposoprano basso, Fondo Iozza, Marchitello, Spinasanta Bassa

19/09/2025 Caposoprano alto, San Giacomo alto, San Giacomo basso, Scavone, Spinasanta alta

20/09/2025 Baracche, Caposoprano basso, Fondo Iozza, Marchitello, Spinasanta bassa.

