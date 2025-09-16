Riparato guasto alla condotta San Leo, riprende la distribuzione idrica: reso noto il calendario
Dopo il guasto della scorsa settimana lungo la condotta San Leo
A cura di Redazione
16 settembre 2025 17:04
Gela. E' ripresa la distribuzione idrica per le zone coperte dai serbatoi Caposoprano e Montelungo.
Di seguito il calendario aggiornato
17/09/2025 Caposoprano alto, San Giacomo alto, San Giacomo basso, Scavone, Spinasanta Alta. In serata Manfria
18/09/2025 Baracche, Caposoprano basso, Fondo Iozza, Marchitello, Spinasanta Bassa
19/09/2025 Caposoprano alto, San Giacomo alto, San Giacomo basso, Scavone, Spinasanta alta
20/09/2025 Baracche, Caposoprano basso, Fondo Iozza, Marchitello, Spinasanta bassa.