Rinnovato protocollo d'intesa tra la procura e l'associazione nazionale carabinieri

L'intesa ratificata per un supporto

Gela. È stato rinnovato presso gli Uffici Giudiziari di Gela un importante Protocollo d’Intesa tra la locale Procura della Repubblica e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale di Volontariato “Sicilia” Odv. Il rinnovo dell’accordo è stato siglato dal Procuratore della Repubblica, Dott. Salvatore Vella, e dalla delegata del Nucleo Regionale di Volontariato Anc Sicilia Odv, Sig.ra Lucia Daino. All'incontro erano presenti anche il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Gela e il Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela. L’iniziativa nasce dalla comune volontà di rafforzare la collaborazione istituzionale attraverso il contributo dei volontari dell’Anc nelle attività amministrative e organizzative della Procura. Il protocollo, già operativo sin dal 2016, prevede l’impiego dei volontari in compiti di ausilio e supporto logistico-amministrativo, con particolare riguardo alla gestione di atti non coperti da segreto investigativo e all'archiviazione documentale. I volontari continueranno ad operare a titolo completamente gratuito, senza alcun onere per l’amministrazione della giustizia, e agiranno sotto il costante coordinamento e controllo del personale della Procura, garantendo il pieno rispetto della riservatezza e delle norme vigenti. L'intesa rappresenta un consolidato e virtuoso esempio di sinergia tra istituzioni e terzo settore, volto a promuovere la cultura della legalità e a migliorare i servizi resi alla collettività. Il Procuratore Salvatore Vella ha espresso vivo apprezzamento per la disponibilità e lo spirito di servizio manifestati dall’Associazione Nazionale Carabinieri, sottolineando come il supporto di un volontariato qualificato sia una risorsa preziosa per la funzionalità degli uffici giudiziari. Il rinnovo del protocollo, che ha una durata di due anni rinnovabili, consolida ulteriormente il legame tra la Procura di Gela e l’Arma in congedo, unite nel perseguimento del buon funzionamento della giustizia sul territorio.