Ringhiera rotonda est rimessa a nuovo dagli scout: la rigenerazione parte dai giovani

Gli scout, con vernice e tanto impegno, hanno fatto capire che non servono troppe risorse per imprimere bellezza, paesaggistica e morale

Gela. Quando l'ente pubblico non riesce a intervenire, anche per evidenti carenze finanziarie, la rigenerazione parte dal basso. Gli scout dell'Agesci Gela4 ne hanno dato prova pratica. I giovani, nel fine settimana, hanno verniciato la ringhiera della rotonda est di Macchitella. Un lavoro certosino che ha restituito decoro in una zona spesso lasciata senza troppe manutenzioni e che anche i cittadini non sempre rispettano come meriterebbe. La ringhiera ormai arrugginita è stata rimessa a nuovo dagli scout che si danno alla città e alla comunità, seguendo quello che è lo scopo, da decenni, della loro passione per il bene comune, in un contesto locale che vuole veramente rinascere. Non hanno chiesto nessuna risorsa economica ma semplicemente si sono autotassati per acquistare il materiale. Gli scout, con vernice e tanto impegno, hanno fatto capire che non servono troppe risorse per imprimere bellezza, paesaggistica e morale. Un breve video che riassume la loro iniziativa è stato postato sui canali social.