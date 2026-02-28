Quotidiano di Gela

Rimosse le transenne in via IV Novembre, Conti: "Momento emozionante"

Riaperta via IV Novembre. Non è più zona rossa

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
28 febbraio 2026 18:47
Niscemi. Sono state rimosse le prime transenne nelle aree non più in zona rossa, a Niscemi. È stata riaperta la via IV Novembre, in pieno centro storico, sulla base dell'ordinanza emessa dal sindaco Massimiliano Conti. "È un momento commovente - dice il sindaco Massimiliano Conti - questa città può farcela. Da questo momento, i residenti possono rientrare, sempre nella massima sicurezza".

