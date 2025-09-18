"Rilievi pesanti della Cosfel sul bilancio riequilibrato", Mazzarino Lab: "Giunta Faraci bocciata"

Indicazioni, quelle che arrivano dalla commissione ministeriale, che per il gruppo di “Mazzarino lab” sono una sonora bocciatura della strategia dell'amministrazione comunale, rispetto al dissesto

Mazzarino. La Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali ha posto diversi rilievi davanti all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato trasmessa dall'amministrazione comunale di Mazzarino. Indicazioni, quelle che arrivano dalla commissione ministeriale, che per il gruppo di “Mazzarino lab” sono una sonora bocciatura della strategia dell'amministrazione comunale, rispetto al dissesto. “I rilievi della Cosfel sull’ipotesi di riequilibrio di bilancio sono una bocciatura senza appello, la giunta Faraci ha fallito ancora una volta. Siamo davanti a un documento che non regge alla minima verifica tecnica: previsioni di entrata campate in aria, tagli alla spesa fittizi, nessuna strategia di risanamento reale. Un bilancio costruito sulla sabbia, che conferma l’assoluta incapacità di questa amministrazione di governare e programmare. La verità è chiara, Faraci e la sua giunta hanno trascinato il Comune sull’orlo di un nuovo collasso finanziario. Ogni tentativo di mascherare la realtà è stato smascherato dagli organi di controllo, che hanno certificato l’ennesimo fallimento politico e amministrativo. Questa classe dirigente non solo non ha risolto i problemi, ma li ha aggravati, consegnando alla città un futuro incerto e compromettendo la credibilità dell’istituzione. È l’immagine plastica di un’amministrazione allo sbando, priva di serietà, di visione e di competenza. Il tutto adesso è messo nero su bianco anche dal Ministero. Ogni giorno perso con questa giunta al comando è un giorno in più verso il baratro. È tempo che Faraci e i suoi si assumano le responsabilità di una gestione disastrosa e prendano atto di una realtà: non sono in grado di governare e di liberare prima possibile la città dalla loro inadeguatezza”, spiegano i consiglieri di “Mazzarino Lab” Damiano Arena, Gianluca Branciforti, Benedetta Collura e Maria Grazia Cuda.