Rilancio turistico, FdI: "Si evitino polemiche e atteggiamenti di sfiducia"

Fanno sapere i meloniani in risposta al dirigente regionale Iv Giuseppe Perna, che ha sottolineato come la città non riesca ad avere lo spazio che meriterebbe

Gela. Si evitino polemiche sul rilancio turistico e archeologico della città. Il concetto è espresso dal gruppo locale di Fratelli d'Italia e da quello consiliare. "Dispiace constatare che, anche su temi che dovrebbero trovare massima condivisione, qualcuno preferisca alimentare polemiche sterili soprattutto quando i fatti raccontano una realtà diversa. La presenza della Regione Siciliana alla Bit di Milano risponde a una strategia precisa, che quest’anno ha scelto di valorizzare tre realtà dell’isola: Gibellina, designata Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026; Catania, tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028; Gela, con il Museo della Nave Greca, ormai prossimo all’apertura e destinato a diventare un punto di riferimento nazionale. Attribuire assenze o esclusioni significa ignorare il quadro complessivo e il lavoro che si sta portando avanti. I problemi ci sono, nessuno lo nega. Ma si affrontano con responsabilità, collaborazione e impegno, non con dichiarazioni costruite per alimentare continuamente un sentimento di sfiducia e di rassegnazione. Proprio in questa direzione si inserisce il lavoro costante di FdI e dell’onorevole Totò Scuvera, che in questi mesi ha portato Gela al centro dell’agenda regionale con atti concreti, interlocuzioni istituzionali e un’attenzione continua ai dossier culturali e infrastrutturali della città", fanno sapere i meloniani in risposta al dirigente regionale Iv Giuseppe Perna, che ha sottolineato come la città non riesca ad avere lo spazio che meriterebbe.