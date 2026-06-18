Rifiuti, Regione dà l'assenso al finanziamento per un nuovo Ccr: ritorna il progetto originario

Si ripropone il progetto originario, che prevede la realizzazione del centro di raccolta a Macchitella, nella zona del depuratore

Gela. Anni addietro, durante la fase amministrativa dell'ex giunta, era stato depennato dagli uffici regionali dopo un lungo batti e ribatti tra Palazzo di Città e la burocrazia palermitana. Adesso, arriva il sì, con tanto di atto ufficiale, per il finanziamento, da circa un milione e mezzo di euro, per la realizzazione del centro comunale di raccolta. Un sito che a oggi è sempre mancato nella filiera impiantistica dei rifiuti, salvo la predisposizione di Ccr solo provvisori, come accade ancora adesso. Di fatto, si ripropone il progetto originario, che prevede la realizzazione del centro di raccolta a Macchitella, nella zona del depuratore. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha confermato che gli uffici palermitani hanno dato l'autorizzazione al finanziamento. Sembrava che potesse andare a conclusione il progetto per un Ccr lungo la statale Gela-Vittoria, in una struttura comunale. Le attività di realizzazione erano in capo alla società in house Impianti Srr, che gestisce il servizio di raccolta rifiuti: non si è pervenuti, però, all'avvio degli interventi.