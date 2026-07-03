Rifiuti pericolosi e fumi dagli incendi, sopralluogo nell'area trasformata in discarica abusiva

Oltre all'illuminazione pubblica da attivare, la zona verrà ulteriormente videosorvegliata, anche con fototrappole

Gela. La discarica abusiva che si estende per un lungo tratto, in una strada sterrata tra Cantina Sociale e Settefarine, che abbiamo segnalato negli scorsi giorni, è stata oggetto di un sopralluogo, questa mattina. L'assessore Giuseppe Fava, gli operatori di Impianti Srr, i consiglieri comunali Lorena Alabiso e Giovanni Giudice e i rappresentanti del comitato di quartiere Area 8, presieduto da Emanuele Italiano, hanno effettuato una verifica, insieme ai tecnici del settore comunale. L'area sarà bonificata, con la rimozione dei cumuli dati alle fiamme, soprattutto nelle ore notturne. La preoccupazione dei residenti è quella dei fumi che chi incendia immette in atmosfera. “Cercheremo da subito di dare dignità a a questa zona – dice Fava – non è tollerabile che ci sia ancora chi trasforma queste aree in discariche pericolose. Purtroppo, l'assenza di illuminazione pubblica non aiuta, anche su questo bisogna intervenire”. Ci sarà inoltre un'iniziativa istituzionale per riconvertire la strada a via di transito, evitandone l'isolamento che favorisce gli scarichi illegali. Il comitato di quartiere sta vigilando. I consiglieri Alabiso e Giudice avvieranno l'attività per presentare una mozione. Oltre all'illuminazione pubblica da attivare, la zona verrà ulteriormente videosorvegliata, anche con fototrappole.