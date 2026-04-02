Rifiuti ovunque dopo le giornate del mercato rionale, "situazione non più sostenibile"

Il comitato sottolinea che la collocazione di cassonetti dedicati all’area del mercatino rappresenterebbe un beneficio ambientale e operativo

Gela. Il presidente del comitato di quartiere Area Urbana 4, Gabriele Bue', segnala quella che definisce "situazione di degrado e rischio igienico-sanitario durante lo svolgimento del mercatino rionale in via Madonna del Rosario, che si tiene dal mercoledì alla domenica". Secondo quanto segnalato, alcuni ambulanti, pur occupando esclusivamente lo spazio loro assegnato, abbandonano rifiuti di vario tipo, contribuendo al degrado dell’area e creando disagio a cittadini e attività commerciali. Nonostante l’intervento successivo delle squadre della società Impianti Srr, nelle giornate di vento – frequenti nel territorio – i rifiuti vengono dispersi in tutto il quartiere, aumentando i problemi di igiene e decoro. Il comitato sottolinea che la collocazione di cassonetti dedicati all’area del mercatino rappresenterebbe un beneficio ambientale e operativo, permettendo alla ditta dei rifiuti di ottimizzare le risorse e ridurre gli interventi straordinari. Inoltre, il comitato chiede l’installazione di bagni chimici per cittadini e operatori, al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie.“È fondamentale – spiega Buè – che l’amministrazione comunale intervenga rapidamente per garantire decoro, igiene e sicurezza durante il mercatino e che comunichi agli esercenti l’obbligo di depositare i rifiuti esclusivamente nei cassonetti forniti. La situazione attuale non è più sostenibile per i residenti e per le attività della zona. Il comitato di quartiere resta a disposizione per collaborare con l’amministrazione comunale e per organizzare sopralluoghi sul posto, affinché vengano adottate soluzioni concrete e durature".