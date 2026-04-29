Rifiuti, ok Srr al bilancio e rinviate nomine organi controllo: differenziata in città ancora in aumento

Le scadenze erano piuttosto stringenti e così, con l'avallo degli organi di controllo, è arrivato il voto favorevole dei primi cittadini dell'ambito

Gela. I punti da sviluppare per il prosieguo societario, soprattutto in capo alla controllata Impianti Srr, non mancano, così come emerso nel corso degli ultimi mesi. La Srr4, intanto, che sovraintende il sistema territoriale dei rifiuti, si è data un bilancio, approvato dai sindaci dell'assemblea. Le scadenze erano piuttosto stringenti e così, con l'avallo degli organi di controllo, è arrivato il voto favorevole dei primi cittadini dell'ambito, compreso il sindaco gelese Terenziano Di Stefano. Il presidente Srr e sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, ha presieduto la riunione odierna, dopo averla convocata per un adempimento essenziale ai fini delle tenuta finanziaria di una società che ha in Impianti Srr il braccio operativo, azienda alla quale sono affidati i servizi e la gestione dell'impiantistica. "E' un passo importante - dice Bancheri - frutto di tanto lavoro condotto in questo anno. Proseguiremo in questa direzione, nell'interesse della colletività". I sindaci, oltre al sì allo strumento finanziario, hanno deciso invece di rinviare, alla prossima settimana, la decisione sulle nomine nel collegio sindacale e quella per il revisore unico. L'avviso pubblico è scaduto a metà aprile e l'assemblea dovrà determinarsi per individuare i successori dei professionisti in scadenza di mandato. L'incarico di revisore, dal 2023, è stato affidato al commercialista Maurizio Tollini. Nel collegio sindacale, invece, la presidenza nel mandato iniziato tre anni fa, è andata al commercialista buterese Rocco Elio Martorana, affiancato dal professionista mazzarinese Giuseppe Giuliana e da quello nisseno Luigi Tricoli. In giornata, attraverso i canali social, Impianti Srr ha reso noti, invece, i dati della raccolta differenziata nei Comuni dell'ambito, per il primo trimestre dell'anno. Per quanto concerne Gela, che è il Comune più grande, il dato è in crescita, superando la soglia del 65 per cento. La rilevazione è al 66,84 per cento. L'incremento della quota di raccolta differenziata è un obiettivo dell'amministrazione comunale, che già dallo scorso anno, di concerto con Impianti Srr e il gruppo operativo interno, ha attivato controlli nei quartieri, allo scopo di ridurre i conferimenti fuori dalle fasce previste.