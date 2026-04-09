Rifiuti, Donegani: "Pef e Tari troppo alti, si usino le royalties per ridurre"

Donegani ribadisce la proposta dell'uso di una parte delle royalties estrattive, destinate all'ente comunale, per ridurre i livelli anche della Tari

Gela. Come abbiamo riferito, il capitolo rifiuti e gestione del servizio non smette di essere oggetto di verifiche e di potenziali evoluzioni quanto alla governance. L'amministrazione comunale insiste, tra gli altri aspetti, per incassare le somme dell'ecotassa dalla Regione, così come riportato. Intanto, sono stati impegnati sei milioni di euro, dai capitoli previsti, per i costi del servizio, nel periodo fino al prossimo luglio. Il segretario regionale di PeR e dirigente regionale di Controcorrente Miguel Donegani riporta il tema sul Piano economico finanziario e sulla quota considerata "troppo alta". L'ultimo Pef predisposto dalla Srr, per il quale c'è stata la presa d'atto in consiglio, arriva a diciassette milioni di euro. Donegani ribadisce la proposta dell'uso di una parte delle royalties estrattive, destinate all'ente comunale, per ridurre i livelli anche della Tari. "Oggi si parla di somme da rivendicare, ma il punto resta uno: il Piano economico finanziario è altissimo e le conseguenze ricadono sui cittadini, con una Tari sempre più pesante. In questi anni - dice - le royalties sono state utilizzate per il bilancio stabilmente riequilibrato, peraltro arrivato in ritardo, con un Comune che, dopo due anni di amministrazione, non è ancora uscito dal dissesto. Continuo a ribadire una cosa semplice: quelle risorse potevano e dovevano essere utilizzate per abbattere il Pef e ridurre il peso della Tari sui cittadini. Non si può andare avanti rincorrendo l’emergenza. Serve programmazione, chiarezza e una visione complessiva del sistema".